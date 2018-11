Martín Berasategui ha logrado hoy sendas estrellas Michelin para otros dos restaurantes de su grupo, Oria (Barcelona) y eMe Be Garrote (Donostia), con lo que son diez las que acumula, y no esconde su secreto: "No he escatimado una gota de sudor".

Convertido en el cocinero de habla hispana con más estrellas, no responde a si se siente "mimado" por la Guía Michelin, pero contesta que vive su trabajo con pasión, "en cuerpo y alma" y que detrás de su apariencia de "bonachón" hay "una mano disciplinada que no deja nada al azar".