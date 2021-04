Las restricciones por la pandemia obligan a soluciones de negocio imaginativas, como la que en el multiétnico distrito de Kreuzberg en Berlín revisa el concepto de la tradicional tienda de barrio, o "Späti", para intentar desterrar prejuicios sobre el alcohol: sobre quienes no lo beben.

Las promotoras detrás de "Null Prozent" (cero por ciento) no ocultan que su versión de ese comercio de proximidad tan berlinés tiene un poco de misión: demostrar que, pese a ciertos estereotipos vigentes, no consumir alcohol no le convierte a uno en alguien aburrido.