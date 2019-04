El cantante español Bertín Osbore dijo este jueves que en las elecciones generales del próximo domingo apoya al ultraderechista Vox, al conservador Partido Popular (PP), al liberal Ciudadanos (Cs) y a "cualquier partido siempre y cuando defienda la unidad de España".

"Me sirve Vox, me sirve el PP, me sirve Ciudadanos", dijo el artista y presentador de televisión en una rueda de prensa en Ciudad de México para presentar su álbum de rancheras "En ese vaso".