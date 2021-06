Britney Spears solicitó este miércoles poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años, una figura legal que calificó de "abusiva", "absurda" y por la que consideró que algunos implicados "deberían estar en la cárcel".

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica repleta de declaraciones contundentes como "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada".