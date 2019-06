Candela Peña está doblemente feliz. Por un lado, rompe barreras al convertirse en la primera mujer protagonista de una ficción de Movistar+ (el thriller "Hierro"), y, además, se estrena así en el mundo de las series: "Es mi desvirgue y estoy feliz", dijo en una entrevista con Efe.

"Es un proyecto especial porque es algo que no sucede, sencillamente. ¿Cómo se ha tardado tanto en que una mujer protagonice una serie en Movistar+? Me parece increíble", concedió la intérprete, especialmente satisfecha de que su personaje, la jueza Candela Montes, no se sustente bajo ningún hombre.