La Navidad no es feliz sino tensa entre en España y Portugal por un parque temático navideño, Capital do Natal, inaugurado hace menos de una semana a las afueras de Lisboa y que ya acumula más de cien quejas de turistas españoles, que señalan que no hay nieve en la calle ni renos con cuernos.

"Inspirado en Laponia", aseguraron los organizadores, la empresa Christmas Fun Park, para promocionar el recinto, 72.000 metros cuadrados cubiertos con alfombra verde y en los que se reparte una "montaña" para que los niños se deslicen en flotador, una noria, tiendas de indios, una pista de patinaje y un lago.

También, dentro de varias carpas en forma de iglú dispuestas por el lugar, hay talleres para hacer galletas, escuelas de elfos, la mayor pista de patinaje sobre hielo del país -1.000 metros cuadrados- y finalmente la joya de la corona, una recreación de ambiente polar a 2 grados bajo cero, con esculturas de hielo y batallas de bolas de nieve.

Una auténtica capital de la Navidad, como avanzaba su nombre, que obtuvo una enorme repercusión mediática en Portugal y España y que en su primer fin de semana abierto -con precios de 25 euros para la entrada de niños, y de 30 para adultos- pinchó inesperadamente.

Largas colas, suelos llenos de barro, renos sin cuernos y falta de nieve fueron algunas de las críticas de los usuarios, la mayoría extremeños que hicieron notar también que no había nieve en las calles, como habían apreciado en las fotos divulgadas para promocionar el parque, que presentaban un ambiente de postal.

El lunes se superó el umbral de las cien quejas ante la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) por publicidad engañosa, e incluso varios municipios suspendieron las excursiones que tenían previstas, como la localidad de Villanueva del Fresno, "tras comprobar" que el parque "no cumple ni las mínimas expectativas".

La cuestión, denuncia la empresa responsable, es que las expectativas se fundamentaban en fotos que el recinto no había divulgado y que proceden de sitios web y blog que son "ajenos".

EL PARQUE SE DECLARA TAMBIÉN "VÍCTIMA"

"Son sitios web ajenos a nosotros, de blogs, de agencias de viajes en España que de 'motu proprio' decidieron promocionar nuestro proyecto. Lo hicieron basados en informaciones de prensa portuguesa y sin contactarnos directamente", argumenta a Efe Rui Madureira, que forma parte de la organización.

Las fotos y frases grandilocuentes que ofrecían pistas de esquí con hielo y nieve real nunca partieron de la empresa, insiste Madureira, quien asegura que los promotores del parque también son "víctimas" de esta situación.

La polémica puede generar un perjuicio de "cientos de miles de euros" a un proyecto que cuenta con una inversión de más de seis millones, por lo que los responsables anuncian acciones legales contra quienes, consideran, inventan acusaciones para perjudicarles.

Aún así, admiten algunas críticas. Parte del suelo se embarró por las intensas lluvias registradas el sábado, "más fuertes de lo normal", lo que, a su vez, hizo que hubiera mayores colas para entrar a las actividades a cubierto y que los trabajadores se vieran desbordados.

Pero por los renos no pasa.

"No tienen astas porque caen en el inicio del otoño y vuelven a salir en la primavera. Caen naturalmente", remarca. Los renos, dice, han sido retirados para "no herir la susceptibilidad" de quienes criticaron que retuvieran a animales, y tras la intervención del Instituto de Conservación de Naturaleza y de las Florestas.

"HISTERIA COLECTIVA"

La polémica ha trascendido Extremadura y se ha instalado en el propio Ayuntamiento de Oeiras, el municipio que acoge el parque y cuyo vicealcalde, Francisco Gonçalves, aseguró que las críticas son "histeria colectiva".

"A lo mejor la gente se esperaba viajar en reno, pues no le pidas peras al olmo", opina Axel, que visita el parque con su mujer, Jéssica, y su bebé, de apenas tres meses.

La familia viene de Barcelona y cuenta a Efe que fueron alertados por su entorno de la polémica pocas horas antes de llegar. Su opinión es que "hay cosas que se pueden mejorar", pero Capital do Natal cumple sus expectativas.

Podría haber "un poco de más actividad, porque yo creo que el espacio que tienen es muy grande, pero está todo como muy espaciado, o no tiene tanta gente como yo esperaba. Podrían poner un tipo de atracción mas", considera Jéssica.

También están satisfechos Fátima y Fernando, que vienen de Cáceres.

"Lo vi anunciado en internet, por supuesto vi las fotos tan polémicas que han salido, pero a pesar de todo lo que hablan de él yo quería verlo con mis propios ojos y darle una oportunidad a las cosas", explica Fátima.

Y, agrega, "de lo que han hablado y lo que estoy viendo, pues no creo que sea tan malo como lo han puesto. No veo nada de barro ni nada sucio. Es verdad que no hay nieve en las calles, pero a mí me parece que está bastante bien", sostiene.

Cynthia de Benito