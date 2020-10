El portero Iker Casillas, excapitán del Real Madrid y de la selección española, que se retiró del fútbol el pasado agosto tras cinco años en el Oporto, aseguró este domingo que "nunca" se planteó dejar el conjunto madridista hasta los 35 años, pero reconoció que se fue porque necesitaba "cambiar de aires".

"Cuando un jugador empieza en un equipo, desea terminar allí su carrera. Yo cambié por una serie de circunstancias, llegó un momento en el que no me sentía cómodo, necesitaba cambiar de aires y el Oporto me ofreció cosas que el Madrid ya no podía darme", dijo Casillas, quien participó en el Festival del Deporte en Milán, organizado por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".