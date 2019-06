Pionero de la cocina fusión en España y fenómeno de la televisión, Alberto Chicote cumple 50 años este domingo y sigue reinventándose con proyectos como "¿Te lo vas a comer?", un programa que le destapa como investigador y en el que denuncia la mala alimentación de los comedores colectivos en España.

"A los cincuenta años me siento igual que a los cuarenta. Pensé que sería como convertirme en un señor mayor, quizá algo más cuerdo, pero me encuentro de maravilla. Encima ahora me he quitado 40 kilos...", cuenta en una entrevista con Efe.