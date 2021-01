Chus Lago holló el Everest en 1999. En 2020 se convirtió en madre primeriza, con la llegada de Solomon, un niño que nació el 24 de noviembre. Estando embarazada, escribió un libro, 'El espejo de hielo', un relato construido a partir de momentos inolvidables e íntimos de una exploradora que ama la vida con pasión.

Esta viguesa cumplió 56 años el día de Navidad. "No quiero cerrarme puertas. Me he ganado la libertad de dejarlas abiertas”, cuenta en una entrevista con Efe en la que se muestra feliz con su última obra, el autorretrato íntimo de su comunión con los grandes espacios blancos que se ha hecho con el premio Desnivel de Literatura de Montaña.