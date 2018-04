El torero Curro Romero ha recibido hoy el Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla, en una ceremonia celebrada en su Paraninfo en la que el veterano matador de toros ha agradecido a esta institución "ese paso adelante" con esta distinción para defender "la tauromaquia y el arte de torear".

"Yo no he pasado por una universidad ni de puntillas, ya hubiera querido yo... Tomé el camino de la universidad de la vida", ha dicho el maestro sevillano (Camas, Sevilla, 1933) ante las autoridades académicas y ha confesado que le gustaría "pegar dos o tres lances a un toro aquí ahora mismo, pero eso no puedo hacerlo".