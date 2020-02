Una modelo luce prendas de la colección Otoño- Invierno del diseñador Custo Barcelona, presentada este sábado, en las pasarelas de la Fundación Ángel Orensanz de Nueva York (EE. UU.) La firma española Custo Barcelona celebró este sábado 40 años de trayectoria en el sector de la moda con un espectacular desfile en una sinagoga histórica de Nueva York, un escenario alejado de las pasarelas "neutras" a las que acostumbra y desde donde quiso dar las "gracias" mirando al futuro. La propuesta otoño-invierno 2020 que presentó hoy la marca se llama precisamente "Thank you, next" (Gracias, siguiente) porque "es la colección que va a llegar al mercado 40 años después de que empezó el proyecto", explicó entre bambalinas el diseñador catalán Custo Dalmau, su director creativo, en entrevista con Efe. EFE/ Miguel Rajmill