El diseñador catalán Custo Barcelona ha presentado este martes en la pasarela 080 su colección "Aftersun" para primavera/verano 2019, inspirada en las noches veraniegas y dedicada a una mujer "segura de sí misma" que quiere "expresar su individualidad vistiéndose con riesgo e innovación".

La colección, que se presentó en la semana de la moda de Nueva York en septiembre, estará disponible en las tiendas en dos o tres semanas; una apuesta por el "see now, buy now" (lo ves, lo compras) que, según ha declarado a Efe el diseñador catalán, funciona porque "el consumidor se ha acostumbrado a la inmediatez y cuando ve algo lo quiere comprar".