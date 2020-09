Custo Barcelona ha optado en el cierre de la tercera sesión de desfiles de la pasarela 080 por una estética juvenil que remite a la imagen de los reyes del trap, donde mandan los looks deportivos, los oversizes y los anoraks coloristas.

La firma catalana, plato fuerte de una jornada en la que también desfilaban, entre otros, Sita Murt y Yerse, ha inundado el recinto Sant Pau de color, innovación y creatividad, señas de su última colección "Thank You, Next".