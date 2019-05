16 may. 2019

EFE Cannes (Francia) 16 may. 2019

El chef español Dabiz Muñoz llevó este jueves a Cannes la receta de su ambición, compuesta por su obsesión visceral por hacer "algo único", y con la que se ha alzado como embajador de la marca de helados Magnum con un nuevo helado creado por él para la ocasión.

"Toda mi carrera he estado obsesionado con hacer algo único y diferente, y lo sigo estando. Me gusta el 'leit motiv' de Magnum, el "Never stop playing" (nunca dejes de jugar), intenta siempre hacer algo diferente, romper las reglas y barreras", destacó en la ciudad francesa, sede del festival de cine hasta el 25 de mayo.