Dani García anunció en diciembre, un mes después de conseguir la tercera estrella Michelin, que cerraba el restaurante en octubre de 2019 y hoy ha explicado su decisión en Madrid Fusión: "Hay mucha vida fuera de las estrellas".

Lo ha hecho sin la chaquetilla de cocinero y acompañado de su madre, Isabel Reinaldo, que fue una de las personas más críticas con su hijo. "Al principio me lo tomé muy mal, yo no lo creía prudente; ya me he hecho a la idea porque todo el mundo me ha dicho que es lo mejor que puedo hacer", ha comentado, resignada.