Fotografía cedida por Movistar Plus+ del nombre del nuevo programa de Dani Martínez. EFE

Fotografía cedida por Movistar Plus+ de Dani Martínez. EFE

El nuevo programa de Dani Martínez para Movistar Plus+ ya tiene nombre, "Martínez y hermanos", un "gran show" semanal que se estrenará "próximamente" y que combinará humor, invitados muy conocidos, música y mucha diversión.

"Este es el tipo de programa que siempre he querido hacer. Tiene todos los ingredientes que me gustan de la televisión: invitados para pasarlo bien, mucha improvisación y un look muy elegante para un show de este tipo", ha apuntado el presentador en un comunicado distribuido por la plataforma.