El cocinero Daniel Humm durante la entrevista mantenida con EFE sobre su restaurante Eleven Madison Park de Nueva York, el Mejor Restaurante del Mundo según el ránking The World's 50 Best, título al que se le suma el de Chef of the Year (cocinero del año) que le concede la revista española Tapas. EFE

Daniel Humm ha convertido su Eleven Madison Park de Nueva York en el Mejor Restaurante del Mundo según el ránking The World's 50 Best gracias a una cocina neoyorquina y minimalista en un país con "más libertad creativa" que Europa, donde "a veces la tradición puede ser un corsé".

Nacido en Suiza en 1976, llegó a Estados Unidos en 2003 y desde 2006 ejerce como chef ejecutivo de Eleven Madison Park, que adquirió junto con su socio Will Guidara en 2011 y tiene reconocimientos como tres estrellas Michelin y cuatro de The New York Times o el premio de Cocinero Excepcional de la James Beard Foundation, al que desde hoy se suma el título de Chef of the Year (cocinero del año) que le concede la revista Tapas.