De ser musa de Vivienne Westwood a recorrer las pasarelas internacionales junto a grandes firmas, la supermodelo Marta Ortiz no se conforma con un único rol dentro del mundo de la moda, donde se mueve con soltura. Ahora, abre “Matiz”, su propia empresa de sello sostenible.

“Soy un pez en el agua en el mundo de la moda, me ponga donde me ponga estoy feliz porque estoy rodeada de lo que me gusta. Como emprendedora me veo con muchos retos, como modelo me queda mucho camino por recorrer, y como diseñadora sigo con mis pinitos”, cuenta a Efe en una entrevista la modelo, a horas de partir a Barcelona para una sesión de fotos.