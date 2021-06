El Hotel New York The Art of Marvel de Disneyland París es desde esta semana el primero del mundo dedicado al universo Marvel, en el que se han expuesto más de 350 obras de arte relacionadas con los Vengadores, 50 de ellas jamás vistas, hechas por 110 artistas de diferentes nacionalidades. El alojamiento, inaugurado oficialmente el 21 de junio, antes se llamaba New York y estaba inspirado en la Gran Manzana, pero ahora se ha renovado y llenado del mundo Marvel siguiendo la estrategia de integrar las historias Disney en sus establecimientos, como hizo el Hotel Cheyenne con personajes de Toy Story. EFE/ Mario García Sánchez

