8 may. 2019

EFE Sevilla 8 may. 2019

El ecuador de la Feria de Sevilla coincide hoy con día de fiesta local en la capital hispalense, lo que ha contribuido a que no quepa un alfiler en el recinto de Los Remedios, en una jornada en la que unas leves gotas de agua que no llegaron a mojar el recinto hicieron presagiar que la lluvia aguaría la fiesta, aunque no ha sido así.

Bajo un sol que calienta, y mucho, la feria tiene hoy, quizás con el próximo sábado, su jornada más multitudinaria, con centenares de caballos y carruajes que, a mediodía, han protagonizado un paseo por el Real, provocando una cola interminable de caballos, carruajes y colorido.