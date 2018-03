El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido por su trabajo en películas como "La vida de Pi" o "Mundo Jurásico", reveló hoy que sufre un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común, y que pese al difícil momento se siente "esperanzado" gracias a la fuerza de quienes le rodean.

"Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza", dijo el actor en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.