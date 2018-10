El presidente de la fundación del Atlético de Madrid, Adelardo Rodriguez (i) , su presidente Enrique Cerezo (c), el defensa Juanfran Torres (d), director general de Save the Children España, Andrés Conde (2i) y Miguel ángel Gil Marín (2d), durante el acto de patrocinio entre el Club Atlético de Madrid y la fundación Save the Children, celebrado este mediodía en el Wanda Metropolitano en Madrid.- EFE