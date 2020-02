Las medias melenas y el cabello suelto han ganado este año terreno a los recogidos en la alfombra roja de los Óscar e incluso Penélope Cruz, quien para las grandes citas suele apostar por preciosos recogidos que dejan al descubierto sus hombros, en esta ocasión ha sorprendido luciendo una melena ultralisa, muy juvenil.

Un buen peinado realza o es capaz de hundir el mejor "look". Todo acompaña y cualquier detalle resta. Este ha sido el caso de Natalie Portman que no ha sabido acompañar su vestido, que incluía el nombre bordado de las directoras que no han sido nominadas a los Óscar.