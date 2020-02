La chirigota No aguantamos más... vamos de impacientes' , durante su actuación en el Gran Teatro Falla en la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), un duelo al que, tras un mes de sesiones, han llegado quince chirigotas, comparsas, coros y cuartetos y que se prolonga durante toda la madrugada hasta que el jurado da a conocer su veredicto, momento en el que el carnaval y sus coplas saltan a las calles. EFE/Román Ríos

La comparsa "Oh capitán, my capitán", la chirigota "Los "#Cadizfornia", el coro "La colonial" y el cuarteto "Del More" han sido las agrupaciones premiadas en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, según el veredicto del jurado dado a conocer trece horas después del inicio de la final.

El jurado comunicó su decisión, tras unos 20 minutos de deliberación, en el escenario del Teatro Falla, donde se había desarrollado la final, y con público en la sala, que aplaudió en general y silbó en contra del fallo en la modalidad de chirigotas en defensa de la agrupación más aplaudida "No aguantamos más? vamos de impacientes".