El cocinero español José Andrés publicará el 11 de septiembre el libro "We fed an island: The true story or rebuilding Puerto Rico, One meal at a time" ("Nosotros alimentamos la isla: la verdadera historia de la reconstrucción de Puerto Rico, una comida a la vez") en el que detalla como ayudó tras el paso del huracán María sirviendo 3,6 millones de comidas.

Publicada por Ecco -integrada en Harper Collins-, la editorial de su compañero de profesión recientemente fallecido Anthony Bourdain, el volumen detalla como "ayudó de la única forma que supo, alimentando" a los afectados mediante la activación de cocinas comunitarias en las distintas localidades de la isla.