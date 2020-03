No cabe duda de que esta es la celebración del Día del Padre más casera para todos. El coravirus permitirá a algunos celebrarlo junto a sus hijos, pero otros se conforman posponiendo el encuentro para llenar a sus progenitores de besos, como promete Paula Echevarría.

Alejandro Sanz, Rudy Fernández o David Bisbal pasan este día junto a sus hijos, pero Paula Echevarría o Mario Vaquerizo echan de manos a sus padres, a los que abrazan en la distancia, pero con humor.

David Bisbal aparece en una fotografía acurrucado en la cama junto a su pequeño Matteo de 11 meses, aunque la imagen es de cuando el pequeño era casi recién nacido. Rossana Zanetti, su esposa, ha subido esa tierna imagen a Instagram con un sencillo mensaje: Feliz día Papi!

Su compañero de fatigas en OT, David Bustamante en un día como hoy no puede estar con su pequeña Daniela, pero sin perder el humor ni la emoción ha incluido en su Instagram una fotografía con su hija bajo la que ha escrito: Feliz día del padre!!! Mi mayor regalo de la vida, mi hija!!! #Daniella Mucho ánimo a todos familia!!!

Y una hora más tarde, no ha podido remediarlo y ha puesto otra muy orgulloso de su pequeña: Que bonito es ser tu papá... Feliz día del padreeeeee!!! #EnamoradoDeTiYParaSiempre.

La expareja del cantante, la actriz Paula Echevarría está en Madrid y sus padres en Asturias lo que no le ha impedido enviar una fotografía lanzando un beso en la que dice: Feliz día papi!!!! En cuanto pase esta cuarentena y podamos vernos otra vez te achucho! #DiaDelPadre

Con un escueto, pero claro mensaje: Feliz día, papá. Ha felicitado la actriz Macarena García a su padre junto a una fotografía en la que siendo bebé su padre la tiene en brazos.

Un emocionado Alejandro Sanz ha recordado a su padre, fallecido en 2005, al que estaba muy unido con un cariñoso mensaje: Aprovechemos este día para recordar tiempos pasados y pensar en los futuros…Reflexionar, valorar lo que tenemos, disfrutar de los nuestros, aprender y saber que la solución es de todxs #FelizDíaDelPadre

Precisamente, hace un día, el cantante mostraba una fotografía en la que aparecía su hija pequeña, Alba, abrazándole con la pregunta: ¿Lo mejor de quedarse en casa es...?

El campeón del mundo de moto GP, Marc Márquez, haciendo referencia a la cuarentena también ha querido recordar a su padre en Instagram: "Aunque sean días difíciles para todo el mundo, papás quiero desearos un #FelizDíadelPadre !! Especialmente al mío

El jugador de baloncesto Rudy Fernández aparece sentado en el suelo junto a sus hijos Alan y Aura con un mensaje escrito por su esposa Helen Lindes: Felicidades al mejor papá del mundo!! Qué suerte tenemos de que seas tan paciente, tan divertido y lo des todo por nosotros. Te queremos infinito: Aura y Alan. #felizdiadelpadre

Con un pijama de leopardo que se mimetiza con la alfombra, Mario Vaquerizo aparece desayunando y con un libro en la mano con el siguiente mensaje.

"Muy buenos días y feliz día del padre. Esta foto se la dedico al mío que para mí es el mejor. Muchas gracias por todo papi. Y aquí en este plan: metida en casa, ejerciendo de ama de casa, ordenando, leyendo, viendo la tele, desayunando... en fin cosas que hacia mucho tiempo que no hacia, así que no hay mal que por bien no venga. Viva la vida doméstica y ociosa. Mucha precaución amigas y no perdáis el afán de mariconeo. Eso salva el mundo"

En su refugio campestre, Bibina Fernández muestra su altar con una determinación: Buenos días, de estas nos sacará la ciencia y la medicina, pero la fe nos acompaña y nos hace creer que todo será más fácil, tengo dos altares este y otro compuesto por todos los míos que no están, ambos encendidos felicidades a todos los padres y Jose y Josefas, al encender las noticias vi que es 19, no sé ni en que fecha vivo", ha comentado divertida.