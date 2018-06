El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jan Wörner, ofreció al astronauta Pedro Duque volver a viajar al espacio, esta vez en calidad de ministro de Ciencia, pero el español rechazó esa posibilidad.

"Cuando le llamé para felicitarle le dije: '¿Pedro, por qué no tener un ministro en el espacio?'. Pero me dijo que no era posible", comentó en una entrevista con Efe el máximo responsable de la ESA.