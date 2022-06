El diseñador Arturo Obegero presentó hoy en la pasarela de París su nueva colección primavera-verano 2023, que considera "una carta de amor" a Tapia de Casariego, el pueblo donde nació en Asturias, y que le ha servido de inspiración para salir de su zona de confort cromática, pero sin perder su esencia estética.

Obegero ha elegido como nombre para su nueva colección el título de una de sus canciones favoritas, "Song to the Siren" (Canción a la Sirena), del grupo británico This Mortal Coil, de 1984, un tema que le recuerda mucho a esta localidad de la costa.