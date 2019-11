El diseñador holandés Marcel Wanders, tras treinta años de carrera en el diseño, no pone límites a la creación, cada nuevo proyecto es un reto, una manera de demostrar que todo es posible, siempre alejado del minimalismo, "menos no es más". "El minimalismo es para vagos, no ha entrado en mi vida. ¿Qué significa 'menos es más'? Esa afirmación no es verdad. Menos es nada", afirma con rotundidad Wanders en una entrevista con Efe. EFE/Inmaculada Tapia