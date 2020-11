La actriz Emma Corrin, como la princesa Diana, actúa en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Crown" rodada en Burghley House. Tan querida como incomprendida, Diana de Gales (1961-1997) vuelve a la actualidad con la cuarta temporada de "The Crown" (Netflix), que se estrena este domingo y que será una oportunidad para revisitar del estilo de esta mujer fascinante que eclipsó al mundo entero en la década de los ochenta y noventa. EFE/Netflix/Des Willie SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO

La actriz Emma Corrin, en el papel de la princesa Diana, actúa una escena rodada en el Lyceum Theatre para la cuarta temporada de la serie "The Crown", en una imagen facilitada sin fechar. Tan querida como incomprendida, Diana de Gales (1961-1997) vuelve a la actualidad con la cuarta temporada de "The Crown" (Netflix), que se estrena este domingo y que será una oportunidad para revisitar del estilo de esta mujer fascinante que eclipsó al mundo entero en la década de los ochenta y noventa. EFE/Netflix/Des Willie SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO