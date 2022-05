Bilbao acogerá el 24 de junio la presentación de la segunda edición de 50 Next, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, gala que se arropará con unas jornadas en las que participarán desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que se han sido reconocidos como los mejores del mundo.

La organización de The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars -que reconocen a los mejores restaurantes y bares del mundo, respectivamente- ha anunciado este jueves que 50 Next se presentará el 24 de junio en el Palacio Euskalduna, en colaboración con la región de Bizkaia y el Gobierno Vasco, precedida por una serie de ponencias y paneles de discusión en los que participarán algunos de los mejores cocineros del mundo.