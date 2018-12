Laureano Oubiña, un hombre que no necesita presentaciones y que el pasado 2 de septiembre quedó liberado de sus ataduras penitenciarias después de pasar más años en la cárcel "que la mayoría de presos en España", tres décadas de sus 72 cumplidos, pasea ahora sus memorias por los "mercadillos" en los que busca vender sus recuerdos, de su puño y letra de inicio a fin.

"He sido adicto al contrabando", "he sido millonario y me han arruinado", "he sobrevivido a varios tiroteos", "me sancionaron por hablar de más y me castigaron por hablar de menos" son solamente algunas de las confesiones que reproduce el libro "Toda la verdad" publicado por la sociedad limitada "Pejurito".