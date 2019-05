3 may. 2019

EFE Madrid 3 may. 2019

El boom de las plataformas de alquiler de ropa, los tejidos tecnológicos que no se arrugan, no se manchan y no generan olores, las hilaturas recicladas junto con la vuelta a la costura tradicional, alumbran el nuevo lenguaje en la moda sostenible.

La moda sostenible ni es solo cosa de "hippies" ni es tan cara como se piensa. La moda pronta (la de rápida producción y comercialización) es la segunda industria más contaminante del mundo por detrás de la petrolera, según la ONU, que ha tildado de “emergencia medioambiental” al sector, dado sus impactos negativos en el entorno y la salud.