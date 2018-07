El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, reveló hoy que no mantiene ningún contacto con su hija, que cree que está "aterrada" y bajo "demasiada presión" por parte de la familia real británica.

En una entrevista publicada hoy en el diario The Sun on Sunday, Markle, de 73 años, afirmó que el teléfono al que llama a su hija "no funciona" y no tiene "ninguna manera de contactar con ella".