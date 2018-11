El representante de la ORT Mundial, Darío Werthein (i), la ministra de Educación, Soledad Acuña (c), el director mundial de Scholas Ocurrentes, Jose María del Corral (d), posan con jóvenes hoy, jueves 1 de noviembre de 2018, durante el III Encuentro Mundial de Jóvenes, en Buenos Aires (Argentina). EFE

El papa aboga por el diálogo para que la "identidad de los pueblos" no sea "violenta"

El papa Francisco apeló hoy al diálogo para que "la identidad no se vuelva violenta, no se vuelva autoritaria" en un mensaje difundido en vídeo en el III Encuentro Mundial de Jóvenes, que culmina hoy en Buenos Aires.

"Para que la identidad no se vuelva violenta, no se vuelva autoritaria, no se vuelva negadora de la diferencia, necesita permanentemente del encuentro con el otro, necesita del diálogo, necesita crecer en cada encuentro y necesita de la memoria de la propia pertenencia", afirmó el pontífice.