La estrella del rock Billy Idol participó este jueves en la presentación de una campaña medioambiental en Nueva York que pretende reducir el número de vehículos que, pese a no estar en marcha, permanecen con el motor encendido y por lo tanto contaminan de manera innecesaria.

La iniciativa, titulada "Billy nunca está inactivo, y tú tampoco deberías" ("Billy Never Idles, Neither Should You"), está impulsada por el Ayuntamiento de Nueva York, y pide a los neoyorquinos que informen de los conductores que no apagan el motor cuando están detenidos.