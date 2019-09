El chef sueco Bjorn Frantzen (c), galardonado como mejor chef del mundo, posa junto a los españoles Joan Roca (d), segundo clasificado, y Dabiz Muñoz, tercer clasificado, durante la gala de entrega de los galardones "The Best Chef Awards", que distinguen a los mejores cocineros del mundo, elegidos por los propios chefs y profesionales, este martes en Barcelona. EFE/Alejandro García