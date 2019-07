"Bicycle Race", una de las canciones más famosas de Queen, escrita por su líder Freddie Mercury y editada en el álbum Jazz en 1978, tuvo su origen en los Alpes, en un golpe de inspiración del líder al ver el paso del Tour de Francia cerca de Lausana, junto a los estudios donde estaba grabando el disco.

Mercury (Zanzíbar 1946- Londres 1991) era líder indiscutible de Queen. Aquel verano empezó a crear su séptimo disco en los Mountain Studios de Montreux (Suiza), a sólo 25 kilómetros de Lausana. Allí grabó la banda británica unos cuantos discos y los últimos acordes de su célebre The Show Must Go On.