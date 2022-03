Los diseñadores tienden a simplificar el armario de la mujer, no cree en las temporadas, prefiere piezas femeninas y con carácter, de ahí que en el Día de la Mujer los vestidos y las piezas versátiles hayan sido el plato fuerte en las colecciones de Juanjo Oliva y de la firma The Second Skin Co.

En este día, Juanjo Oliva ha querido rendir homenaje a las mujeres con una colección de vestidos, esbeltos y elegantes, en la que no ha faltado un diseño morado, el color que representa el movimiento feminista.