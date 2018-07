Una modelo luce una creación de la firma The 2ND Skin Co., durante la tercera jornada de desfiles de laen la 68 edición Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra en Ifema hasta el próximo 11 de julio. EFE

Parecería imposible encontrar un vínculo entre la onírica propuesta de The 2ndSkin Co, el barroquismo de Malne y la cautivadora lencería de Andres Sarda, pero los tres tienen en común el gusto por los volúmenes como se ha visto en los desfiles matutinos de la cuarta jornada de la pasarela madrileña.

Los juegos de volúmenes y las líneas arquitectónicas presentes en último trabajo de Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, directores creativos de The 2nd Skin Co., no son una novedad, ya las han trabajo antes, pero no con tanto ímpetu.