27 may. 2021

EFE Madrid 27 may. 2021

Con el leitmotiv de que todo el mundo tiene una banda sonora para contar su vida, Emilio Aragón vuelve a la televisión el próximo 2 de junio como maestro de ceremonias de “B.S.O.” (Movistar+), un programa de entrevistas en el que "a lo road movie”, se sumergirá en las canciones más importantes para sus entrevistados.

“La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora, canciones que recuerdan a primeras veces o a alguien que no está. La vida es una banda sonora y yo no me puedo imaginar la vida sin música”, ha apuntado hoy el presentador en una rueda de prensa.