Xavier Vallès, enfermo de cáncer de páncreas y peritoneo, recorrerá el Camino de Santiago en bicicleta esta primavera con el objetivo de recaudar fondos para financiar un ensayo clínico de tumores cerebrales infantiles.

"Cuando me diagnosticaron el cáncer estaba muy jodido. Mi mujer me decía que tenía que buscar un 'hobby' y un día me di cuenta de que podía hacer algo por mis hijos, pero también por los hijos de los demás", explica Vallès en una entrevista con Efe.