Erika do Rosario (i) y su madre Adilnelsa do Rosario (d), este miércoles a su llegada al juzgado número 84 de primera instancia de Madrid, para comparecer en la demanda por paternidad que han interpuesto al exfutbolista del Barcelona y del Real Madrid Samuel Eto'o, al que la joven de 19 años pide sus apellidos. EFE/ Luca Piergiovanni

A las once de la mañana han llegado al juzgado número 84 de primera estancia de Madrid Erika do Rosario de 19 años acompañada de su madre, Adinelsa do Rosario y su abogado, Fernando Osuna para compadecer en la demanda por paternidad frente al exfutbolista del Barcelona y del Real Madrid Samuel Etoo.

Se espera también la presencia del futbolista o de algún representante.