Inasequible de momento al avance del coronavirus por el continente, mientras sortea la mala suerte de otros eventos multitudinarios cancelados por esta razón, Eurovisión 2020 cruza los dedos a dos meses de la gran final de Róterdam y sigue adelante con los preparativos, entre ellos la elección de sus 41 canciones.

Este fin de semana quedará visto para sentencia el 95 por ciento de ellas tras ser elegidas algunas de las propuestas que, por la trayectoria de sus países, mayor tirón suelen tener en el concurso, véase Suecia, que eligió anoche el góspel vívido "Move" del trío femenino The Mamas como representante, o Dinamarca, que hizo lo propio con el agradable folk-pop "Yes" de Ben & Tan, a lo Of Monsters And Men.