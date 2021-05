31 may. 2021

31 may. 2021

El químico, geólogo y glaciólogo navarro Adolfo Eraso, reconocido a nivel mundial por su dedicación a la investigación y divulgación del problema del cambio climático, ha fallecido en Plasencia (Cáceres) a los 86 años de edad.

El "centinela del hielo", como lo definen sus familiares en su esquela, nació en Estella-Lizarra en 1934, era académico de la New York Academy of Sciences (1994) y el primer español aceptado como miembro de la Russian Academy of Natural Sciences (2002).