El director de la película “Campeones”, Javier Fesser (i) y el actor, Jesús Vidal (d), ambos candidatos a premios, han recibido el cariño y la admiración de los casi doscientos internos de la cárcel Sevilla I que les han entregado simbólicamente un Goya, tras la proyección de la película que llega a los premios Goya 2019 con once candidaturas y en una actividad organizada por la ONG Solidarios para el desarrollo que desde hace veinte años realiza un aula cultural con los internos. EFE

"Hacía tiempo que no me reía tanto", "tenía que haber más personas como él", "soy sordo y eso me ha complicado mucho la vida"... son algunos comentarios que Javier Fesser y Jesús Vidal han recibido de los presos que han disfrutado de "Campeones" en la cárcel, con alfombra verde y Goya incluido.

Es la última de las cinco cintas dedicadas al Goya que durante toda esta semana se han proyectado en Sevilla en el marco de las actividades paralelas organizadas como previa a la gala en la que este sábado se entregarán estos premios.