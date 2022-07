El listado The World's 50 Best Restaurants se presenta este lunes en Londres y los mejores situados en la clasificación de 2021 -el danés Geranium, los españoles Etxebarri y Disfrutar y el peruano Central- optan a sustituir a Noma en el número uno de la gastronomía mundial.

Actualmente Noma (Copenhague), con René Redzepi al frente, encabeza el ránking, pero según una política reciente que ha afectado a restaurantes como los españoles elBulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur, pasará a formar parte del salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación de 2022.