17 may. 2021

EFE Londres 17 may. 2021

Siete victorias convierten a Irlanda en el país más exitoso en el Festival de Eurovisión, pero su época dorada quedó atrás hace tiempo, pues abandonó el olimpo del certamen hace 25 años, con su último triunfo hasta la fecha, y continuó en decadencia hasta obtener en 2019 el peor resultado de su historia.

Tras el icónico empate a cuatro en el Teatro Real de Madrid en Eurovisión 1969, Países Bajos albergó el festival al año siguiente. Era la quinta participación de Irlanda, que envió a Amsterdam a la joven Dana Scallon, y consiguió la primera victoria para la isla esmeralda con "All Kinds Of Everything".