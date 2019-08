Isabel Pérez Dobarro (Santiago, 1992) es una pianista y activista compostelana afincada en Nueva York que lleva años trabajando para recuperar y poner en valor la obra de mujeres compositoras, una labor que ha llevado a la capital gallega con el espectáculo "Unha homenaxe á muller galega a través das artes".

"Desde que empecé mi formación -con tres años- hasta el máster -con veinte- no se me exigió interpretar piezas de ninguna compositora; una vez terminados los estudios, cuando ya pude decidir cuál era mi repertorio, me empecé a preguntar por esta ausencia y qué podría hacer para cambiarla", explica Pérez Dobarro en una entrevista concedida a Efe.