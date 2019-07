Fotos de Jesús Vázquez del nuevo programa que presenta y que se estrena mañana, "Me quedo contigo", un programa de citas de Telecinco.Fotos cedidas por Mediaset. EFE

Jesús Vázquez pasa de relamerse en "Bake Off" a ayudar a madres a ejercer de casamenteras de sus hijas en "Me quedo contigo", un programa de citas que Telecinco estrena mañana, aunque el presentador reconoce que no puede imaginar a su madre, fallecida hace años y "mujer de otra época", buscándole pareja.

"Para empezar porque le hubiera gustado una esposa en vez de un marido", reconoce en una entrevista con Efe Vázquez, para quien "Me quedo contigo" supone volver a un formato en el que se siente "muy cómodo" y que le recuerda a "Allá tú" -que condujo de 2004 a 2008 en Telecinco y en 2011 en Cuatro- porque le permite "improvisar todo el rato" y mostrar su "empatía" con los participantes.